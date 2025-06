Catania volano sedie e tavoli fuori da un ristorante di via Garibaldi durante una rissa | cosa è successo

Un tranquillo pomeriggio a Catania si è trasformato in una scena di caos, con sedie e tavoli lanciati all'impazzata da un ristorante di via Garibaldi durante una violenta rissa. Per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, le autorità hanno deciso di chiudere il locale per 15 giorni, sottolineando l'importanza di mantenere la calma e tutelare la comunità. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale il rispetto e la responsabilità nei momenti di tensione.

