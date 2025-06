Catania troppi pregiudicati in bar e centri scommesse | il questore chiude quattro locali

A Catania, la presenza di pregiudicati nei bar e centri scommesse ha sollevato preoccupazioni tra cittadini e autorità. Per tutelare la sicurezza pubblica, il questore ha deciso di chiudere temporaneamente quattro locali, segnando un passo deciso contro gli ambienti a rischio. Questa azione dimostra come l’attenzione alle dinamiche criminose sia fondamentale per preservare la serenità della comunità. La città si impegna a ripristinare un contesto più sicuro e trasparente.

