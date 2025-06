Catania lite su un autobus Amts finisce a coltellate | un uomo ferito

Una tranquilla sera a Catania si è trasformata in scena di violenza sul bus dell'AMTS: un alterco tra passeggeri ha portato a una colluttazione con coltellate, lasciando un uomo ferito e in gravi condizioni. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nel trasporto pubblico cittadino.

Violento scontro tra passeggeri su mezzo pubblico dell'AMTS. Una lite, la scorsa notte, 16 giugno, tra due passeggeri a bordo di un autobus urbano dell'AMTS di Catania è sfociata in un'aggressione con arma da taglio. Un uomo è stato colpito con una coltellata durante il violento alterco. Vittima trasportata in ospedale. Il passeggero ferito è stato immediatamente soccorso e condotto in ospedale, dove ha ricevuto le cure del caso. I medici hanno stabilito una prognosi di sette giorni. L'aggressore fermato dalla polizia. L'autore dell'aggressione, un cittadino straniero, è stato prontamente bloccato dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania.

