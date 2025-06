Catanese accoltellato su un bus Amts | aveva chiesto all' aggressore di abbassare la voce

Un episodio di violenza scuote la città: un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un passeggero su un bus AMTS, scaturito da un semplice invito a calmarsi. La scena, avvenuta in via Salomone, ha suscitato sgomento tra i cittadini e riaccende il dibattito sulla sicurezza dei mezzi pubblici. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale mantenere il rispetto e la calma nei momenti di tensione, per garantire un ambiente sicuro per tutti.

Un colombiano 28enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate dopo aver aggredito con un coltello un passeggero a bordo di un bus Amts. Nella tarda serata di ieri i poliziotti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti in via Salomone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Catanese accoltellato su un bus Amts: aveva chiesto all'aggressore di abbassare la voce

