Castrocaro Insieme per crescere sulle dimissioni della vicesindaca | Tensioni preoccupanti nella maggioranza

affrontare le sfide di sempre maggior complessità, ma a dover gestire tensioni e divergenze che rischiano di minare la stabilità del nostro Comune. In un momento così delicato, la comunità ha bisogno di coesione e di una guida che sappia interpretare le sue aspettative. È ora di riflettere e lavorare insieme per un futuro più sereno e condiviso.

"Profondo dispiacere per le sorti del nostro Comune". Questa la reazione del gruppo consiliare Insieme per crescere dopo le dimissioni della vicesindaca di Castrocaro Silvia Zoli. "La giunta attuale, insediatasi con grandi proclami e promesse, si ritrova oggi – dopo soli tre anni – non a

