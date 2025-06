Castro Juventus il gioiello del Bologna non esclude né Kolo Muani né Vlahovic | il piano della dirigenza bianconera per l’attaccante Cosa filtra

La Juventus studia con attenzione il futuro dell’attacco, puntando su giovani promettenti come Santiago Castro del Bologna. Il talento 2004 potrebbe rappresentare un acquisto strategico, integrare il reparto offensivo senza sostituire i titolari, Kolo Muani e Vlahovic. La dirigenza bianconera sembra pronta a scommettere sul suo potenziale, ma quali saranno le prossime mosse di calciomercato? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Castro Juventus, il piano della dirigenza per l’attaccante di proprietà del Bologna. Novità in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Juve continua a monitorare anche Santiago Castro per l’attacco. Per età e caratteristiche, il gioiello classe 2004 del Bologna potrebbe arrivare come colpo in più e non alternativo a Kolo Muani e Vlahovic. In caso di partenza del serbo, invece, gli obiettivi di Tudor sono Gyokeres e Osimhen. Su Castro, invece, tutto dipenderà dall’apertura del Bologna e dalle richieste economiche. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Castro Juventus, il gioiello del Bologna non esclude né Kolo Muani né Vlahovic: il piano della dirigenza bianconera per l’attaccante. Cosa filtra

In questa notizia si parla di: castro - juventus - gioiello - bologna

Castro Juventus, i bianconeri non mollano il gioiello del Bologna! L’attaccante scala posizioni: possibile assalto in estate. Novità - Castro, il gioiello del Bologna, continua a far sognare la Juventus. I bianconeri non mollano la pista e si preparano a un possibile assalto in estate, sfidando anche l’Inter.

#Castro #Juventus, i bianconeri non mollano il gioiello del #Bologna! L’attaccante scala posizioni: possibile assalto in estate. Novità Vai su X

Il Bologna spara alto La posizione della Juventus Vai su Facebook

Castro Juve, il Bologna spara alto: ecco la richiesta; Castro Juventus, i bianconeri non mollano! Cifre e dettagli; Bologna: stregati da Castro, chi è il gioiello argentino che piace a Juventus e Inter.

Castro Juventus, i bianconeri non mollano il gioiello del Bologna! L’attaccante scala posizioni: possibile assalto in estate. Novità - Cifre e dettagli sul futuro del talento del Bologna nel mirino anche dell’Inter Comolli, dopo la presentazione ufficiale, è già operato sul calciomercato Juv ... Segnala juventusnews24.com

Castro Juve, il Bologna spara alto: ecco la richiesta per l’attaccante. La posizione del club bianconero sul gioiello rossoblù. Cosa filtra - Cosa filtra sul futuro del centravanti Santiago Castro non rappresenterebbe ad oggi una priorità di mercato per ... juventusnews24.com scrive