castiglioni, la piscina comunale e il mistero del buco temporale. Elastico come le mutande di un bagnino, questo luogo sembra sfidare le leggi del tempo, nascosto tra ricordi e segreti dimenticati. Un’oasi di freschezza e mistero che ha visto passare anni, cambiamenti e storie incredibili. Ma cosa si cela davvero dietro questa piscina dal fascino senza tempo? Scopriamolo insieme, perché a Castiglioni il passato e il presente si intrecciano in un sorprendente enigma.

C’era una volta. la piscina comunale. Fresca, azzurra, popolare. Un’oasi per il popolo sudato. Un paradiso liquido con le docce fredde e i moscerini nella vasca piccina. Era il 2016, c’era Renzi, le mascherine ancora non esistevano e la piscina finiva in mano a una societĂ privata con un contratto lungo come una messa di Natale: QUINDICI ANNI. Ma a Castiglioni il tempo s’allunga e si accorcia come le braghe elastiche dell’estate: e così, puff! I quindici anni diventano otto, e nell’ ottobre 2024 la piscina torna nelle amorevoli braccia dell’Amministrazione. Applausi, fanfare, e subito. abbandono! Eh giĂ , perchĂ© da ottobre a maggio passa solo mezzo anno. 🔗 Leggi su Lortica.it