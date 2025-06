castello di montecchio vesponi il programma delle visite estive

Scopri l'affascinante storia del castello di Montecchio Vesponi con le emozionanti visite archeologiche dell'estate 2025! Organizzate dall'Associazione InCastro APS, queste escursioni ti porteranno indietro nel tempo, tra scoperte e segreti di un patrimonio unico. Non perdere l'occasione di esplorare questo tesoro nascosto in Toscana: le prenotazioni sono giĂ aperte e...

Arezzo, 16 giugno 2025 – E’ uscito il programma delle visite archeologiche che verranno effettuate presso il castello di Montecchio Vespo ni durante l'estate 2025 dall'Associazione InCastro APS: Domenica 13 luglio ore 10:30 Sabato 26 luglio ore 17:30 Domenica 10 agosto ore 10:30 Sabato 23 agosto ore 17:30 Domenica 14 settembre ore 10:30 Le visite sono su prenotazione e in lingua italiana. Qualora ci fosse un congruo numero di turisti stranieri interessati potrĂ essere attivata anche la visita in lingua inglese, previa disponibilitĂ degli operatori. In caso di gruppi di almeno 10 persone potranno essere attivate visite su richiesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it