Castelfidardo | attesa per il nuovo allenatore decisione entro domani

Le sorti del Castelfidardo sono appese a un filo: oggi o al massimo domani si conoscerà il nome del nuovo allenatore, con decisioni decisive attese entro la fine della giornata. Il presidente Sarnari ha confermato: "Martedì ci sarà il nuovo allenatore". La dirigenza si riunirà nel tardo pomeriggio di oggi per definire la scelta, lasciando sperare in un rilancio che possa riaccendere le ambizioni della squadra. Sarà finalmente la volta buona?

Oggi o al massimo domani i giorni decisivi per il nuovo allenatore del Castelfidardo. Sarà la volta buona? Sembra proprio di sì, almeno dalle dichiarazioni del presidente Costantino Sarnari. "Martedì (domani, ndr) ci sarà il nuovo allenatore". La dirigenza fidardense dovrebbe riunirsi oggi nel tardo pomeriggio per decidere la nuova guida tecnica. Un vertice rimandato di un paio di giorni forse per problematiche societarie. Non sono escluse novità infatti nella composizione dei soci visto che dovrebbero entrare un paio di nuove figure. È ormai una settimana che si vocifera del probabile ingresso di Andrea Zega, presidente della Sangiorgese Monterubbianese che le voci danno in uscita da quest’ultima e del procuratore abruzzese Ettore Palantrani che dovrebbe andare a ricoprire a Castelfidardo anche la figura di direttore sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Castelfidardo: attesa per il nuovo allenatore, decisione entro domani

In questa notizia si parla di: allenatore - castelfidardo - attesa - decisione

Castelfidardo: Smentite ufficiali su nuovi soci e allenatore, in attesa di conferme - Il Castelfidardo interrompe le voci di mercato con una comunicazione ufficiale, smentendo qualsiasi novità su nuovi soci e allenatore.

Castelfidardo: attesa per il nuovo allenatore, decisione entro domani; Castelfidardo: in arrivo il nuovo allenatore, tra i candidati Clementi e Lauro; Castelfidardo: Smentite ufficiali su nuovi soci e allenatore, in attesa di conferme.

Castelfidardo: attesa per il nuovo allenatore, decisione entro domani - Possibili cambiamenti anche nella dirigenza con nuovi ingressi. Si legge su sport.quotidiano.net