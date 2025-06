Castegnato | colpaccio al Lotto gioca 5,50 euro e ne vince 75.600 con una quaterna

Castegnato, 16 giugno 2025 – Un colpo da applausi scuote il mondo delle lotterie italiane: un giocatore ha puntato appena 550 euro sulla quaterna al Lotto e si è portato a casa incredibili 75.600 euro! La Lombardia torna protagonista di questa straordinaria vittoria, dimostrando che con un po' di fortuna, anche un investimento modesto può cambiare la vita. La storia di oggi ci ricorda che i sogni possono diventare realtà — basta credere e tentare.

