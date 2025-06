Cassano d’Adda dramma nel fiume Adda | 17enne scompare dopo un tuffo

Una tranquilla domenica a Cassano d’Adda si è trasformata in una drammatica emergenza: un ragazzo di 17 anni scompare nel fiume Adda dopo un tuffo. Le ricerche, condotte con sommozzatori e droni, sono ancora in corso mentre amici e familiari sperano in un esito positivo. Seguiteci su DayItalianews per aggiornamenti continui su questo grave incidente che ha sconvolto la comunità.

Cassano d'Adda (Milano). Ieri, domenica 15 giugno, nel pomeriggio, un ragazzo di 17 anni si è tuffato nelle acque del fiume Adda e non è più tornato a galla. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 18, nei pressi del canale del Linificio, vicino alla vecchia centrale idroelettrica. La testimonianza dei presenti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto, il giovane si sarebbe gettato volontariamente in acqua, ma la forte corrente lo avrebbe subito trascinato via, facendone perdere le tracce.

