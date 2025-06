Caso Beic procura chiede rinvio a giudizio per Stefano Boeri e Cino Zucchi

La vicenda della Beic scuote il mondo dell'architettura e della cultura, con la procura di Milano che ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone, tra cui i noti architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi. Coinvolti nella commissione che ha selezionato il progetto vincente, ora si apre un dibattito sulla trasparenza e l’etica nel settore. Quali sono le implicazioni di questa delicata vicenda? Resta da scoprire.

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone legate alla vicenda della Beic, tra cui gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi. I due docenti erano nella commissione aggiudicatrice che ha decretato vincitrice del bando per la realizzazione del progetto della Biblioteca. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Caso Beic, procura chiede rinvio a giudizio per Stefano Boeri e Cino Zucchi

In questa notizia si parla di: beic - procura - rinvio - giudizio

Caso Beic, procura chiede rinvio a giudizio per Stefano Boeri e Cino Zucchi; Beic, rinvio a giudizio per 6 persone; Biblioteca europea di Milano: il pm chiede il processo per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri 4 architetti.

Biblioteca europea di Milano: il pm chiede il processo per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri 4 architetti - La vicenda giudiziaria sul Beic ruota attorno a un presunto conflitto d’interessi nell’aggiudicazione del progetto: Boeri e Zucchi sono accusati di turbativa d’asta e false dichiarazioni. Da msn.com

Inchiesta Beic, chiesto il processo per Boeri, Zucchi e altri quattro: l’accusa di turbativa d’asta - La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i sei indagati coinvolti nell’inchiesta Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura al centro di un’indagine per appalti pilotati ... Scrive milano.repubblica.it