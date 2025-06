Caso airbag difettosi | per unirsi alla class action c’è tempo fino al 30 giugno

Se sei stato coinvolto nel caso degli airbag Takata difettosi installati su veicoli Groupe Psa-Stellantis-Citroën, hai ancora tempo fino al 30 giugno per unirti alla class action con il codice C8217232. Adiconsum invita tutti i cittadini interessati a non perdere questa occasione di ottenere il giusto risarcimento e difendere i propri diritti. Non perdere tempo, agisci ora e tutela la tua sicurezza e i tuoi interessi!

Continua a tenere banco il caso degli airbag Takata difettosi, installati sulle auto del Groupe Psa-Stellantis-Citroën, sul quale Adiconsum invita all’azione collettiva. “È fondamentale che i cittadini coinvolti si attivino subito per chiedere il giusto risarcimento – dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -. Ora bisogna solo rispettare i termini operativi per poter sfruttare al meglio le opportunità aperte dall’ordinanza del tribunale”. L’invito è rivolto ai bergamaschi proprietari di Citroën C3 e DS3 immatricolate tra il 2009 e il 2019, interessati dalla vicenda degli airbag difettosi: potranno aderire entro il 30 giugno 2025 all’azione collettiva promossa da Adiconsum nazionale contro Groupe Psa- Stellantis-Citroën. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Caso “airbag difettosi”: per unirsi alla class action c’è tempo fino al 30 giugno

