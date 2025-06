Caserta lite nella cucina di una masseria | morto 17enne

Una tragedia scuote Caserta: un giovane di 17 anni perde la vita in una violenta lite nella cucina di una masseria a Sant'Angelo in Formis. La scena, segnata da coltellate e tensione, ha lasciato senza parole la comunità , mentre i Carabinieri indagano per chiarire l’accaduto. Questa tragica vicenda solleva ancora una volta il velo sulla violenza e sull’importanza di interventi tempestivi per prevenire simili drammi, ricordandoci quanto sia fondamentale tutelare la sicurezza di tutti.

Un 17enne di origine gambiana, Alagie Sabally, è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella cucina di una nota masseria di Sant'Angelo in Formis, frazione del comune di Capua (Caserta). Feriti anche un uomo e una donna, che è forse intervenuta per provare a separare i due litiganti. I carabinieri della Compagnia di Capua, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno svolgendo accertamenti per individuare le responsabilità e capire anche se il 17enne si trovasse nella cucina sulla base di un regolare contratto.  . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caserta, lite nella cucina di una masseria: morto 17enne

