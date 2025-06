Caserta lite in una masseria | ucciso 17enne

Una tragica vicenda scuote Caserta: un giovane di 17 anni, Alagie Sabally, ha perso la vita in una violenta lite nella masseria Adinolfi a Sant’Angelo in Formis. Accoltellato al petto, il ragazzo, aiuto cuoco, non è riuscito a salvarsi. Le autorità sono già al lavoro per fare luce su quanto accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia. La comunità si stringe intorno alla famiglia, chiedendo giustizia e verità.

Un ragazzo di 17 anni, Alagie Sabally, è stato ucciso nel corso di una lite avvenuta nella tarda serata di ieri, domenica 15 giugno, nella masseria Adinolfi a Sant’Angelo in Formis, una frazione di Capua, in provincia di Caserta. Omicidio a Caserta, il 17enne è stato accoltellato. Il giovane, aiuto cuoco nella masseria, è stato accoltellato al petto ed è deceduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Capua che hanno provveduto a porre l’area sotto sequestro. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, per ricostruire l’accaduto e individuare le cause che hanno scatenato la lite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caserta, lite in una masseria: ucciso 17enne

In questa notizia si parla di: caserta - masseria - lite - ucciso

Lite nella masseria finisce in tragedia, 17enne morto a Caserta - Una tranquilla serata si è trasformata in tragedia a Sant’Angelo in Formis, provincia di Caserta, quando una lite furiosa ha avuto un epilogo drammatico.

Caserta, lite nella cucina di una masseria: morto 17enne; Lite al ristorante finisce a coltellate: 17enne ucciso in cucina da un collega, due feriti; Caserta, lite in una masseria: ucciso 17enne - LaPresse.

Caserta, lite in una masseria: ucciso 17enne - Un ragazzo di 17 anni, Alagie Sabally, è stato ucciso nel corso di una lite avvenuta nella tarda serata di ieri, domenica 15 giugno, nella masseria Adinolfi a Sant’Angelo in Formis, una frazione di Ca ... Si legge su msn.com