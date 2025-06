Caserta lite in una masseria | muore accoltellato un 17enne Feriti anche un uomo e una donna

Una tranquilla domenica a Sant’Angelo in Formis si è trasformata in una scena di tragedia, quando una lite nella cucina di una masseria ha portato alla morte di un giovane di 17 anni. Alagie Sabally, originario della Gambia, è stato accoltellato mortalmente, mentre altri due persone sono rimaste ferite. Un episodio che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza e le ragioni dietro questa drammatica escalation di violenza.

Una violenta lite nella cucina di una masseria è sfociata in tragedia ieri, domenica 15 giugno, nel tardo pomeriggio. A Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, provincia di Caserta, un giovane 17enne di origine gambiana, Alagie Sabally, è stato accoltellato e ucciso. Feriti anche un uomo e una donna. Probabilmente la lite è scattata tra l’uomo e il 17enne, mentre, stando alle prime ricostruzioni, la donna potrebbe essere intervenuta per provare a separarli. Il ragazzo è morto subito dopo l’arrivo dei soccorsi, mentre l’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caserta, lite in una masseria: muore accoltellato un 17enne. Feriti anche un uomo e una donna

