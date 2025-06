Casera lite in una masseria | ucciso 17enne

Una tragica lite in una masseria di Sant'Angelo in Formis, provincia di Caserta, ha spezzato la vita di Alagie Sabally, un ragazzo di 17 anni originario del Gambia. Durante un ricevimento, un conflitto si è trasformato in tragedia, lasciando un vuoto incolmabile. La dinamica e il movente sono ancora al centro delle indagini, mentre la comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa.

Ucciso a 17 anni nella cucina di una masseria in provincia di Caserta, dove era in corso un ricevimento. Si chiamava Alagie Sabally, originario del Gambia, il giovane che al culmine di una lite sarebbe stato colpito con almeno un fendente da un collega, in una struttura per le feste a Sant'Angelo in Formis, frazione di Capua. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Il ragazzo è morto dopo l'arrivo dell'ambulanza. Dinamica e movente sono ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Casera, lite in una masseria: ucciso 17enne

