Case vacanza inflazione e burocrazia tra le principali sfide per gli host italiani

Nonostante le sfide di inflazione e burocrazia, il settore delle case vacanza in Italia mostra segnali di resilienza e ottimismo. Gli host, pur affrontando ostacoli normativi e economici, guardano con fiducia all’estate e alle opportunità future, come rivela l’ultimo sondaggio Holidu. Scopriamo insieme le tendenze emergenti e le strategie vincenti per navigare in un mercato in continua evoluzione, perché il successo è alla portata di chi sa adattarsi e innovare.

La domanda di case vacanza in Italia rimane elevata, nonostante le pressioni economiche. Nonostante il contesto inflazionistico e l'entrata in vigore di nuove normative, molti host italiani esprimono ottimismo in vista dell'estate. Lo rivela un nuovo sondaggio condotto dalla piattaforma di prenotazione di case e appartamenti vacanza Holidu (www.holidu.it), che analizza le tendenze emergenti, le principali criticità e le aspettative per il 2025. Prenotazioni solide nonostante il rincaro dei prezzi Il 66% degli host dichiara di essere soddisfatto del livello di prenotazioni per il 2024. Guardando al futuro il 76% prevede un aumento delle prenotazioni nel 2025, mentre il 19% si aspetta una domanda piuttosto stabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Case vacanza, inflazione e burocrazia tra le principali sfide per gli host italiani

