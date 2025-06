Casali FdI | Welfare in retromarcia aumenti a raffica e servizi essenziali colpiti L' opposizione porta il caso in Consiglio comunale

Nel cuore della città, il dibattito sul welfare si infiamma: mentre le nuove regole del Centro Socio Occupazionale sollevano polemiche, l’opposizione promette di portare in Consiglio una mozione per rivedere le tariffe e tutelare i servizi essenziali. È un momento cruciale per il futuro sociale locale, poiché si decide se garantire equità e accessibilità o lasciarsi travolgere da aumenti incontrollati. La sfida è aperta: come si farà a trovare un equilibrio sostenibile?

L'opposizione presenterà una mozione in Consiglio comunale per chiedere "la revisione immediata delle nuove regole del Centro Socio Occupazionale; l’introduzione di esenzioni in caso di assenza per cause di forza maggiore; e un ripensamento complessivo della manovra tariffaria adottata dalla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Casali (FdI): "Welfare in retromarcia, aumenti a raffica e servizi essenziali colpiti". L'opposizione porta il caso in Consiglio comunale

In questa notizia si parla di: caso - opposizione - consiglio - comunale

Chi è Silvia Salis e cosa ci dice il risultato delle elezioni comunali su maggioranza e opposizione: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - In questo nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast di Fanpage.it, analizziamo il risultato delle recenti elezioni comunali e il suo impatto su maggioranza e opposizione.

Fratoianni: “Destra silenziosa sul caso appalti ad Agrigento, ma delegittima i magistrati”. L’opposizione in consiglio comunale chiede una seduta per discutere dell’indagine della magistratura Vai su Facebook

NICOLETTI SINDACO DI MATERA, CIFARELLI: “FARÒ OPPOSIZIONE IN REGIONE E IN CONSIGLIO COMUNALE” Vai su X

Casali (FdI): Welfare in retromarcia, aumenti a raffica e servizi essenziali colpiti. L'opposizione porta il caso in Consiglio comunale; Opposizione abbandona il Consiglio comunale di Locri in polemica sulla modifica delle commissioni consiliari; BERNALDA, PRIMO CONSIGLIO COMUNALE CON L’ASSENZA DELL’OPPOSIZIONE.

Consiglio Comunale infuocato, ma nessuna risposta concreta sul destino di Casa Chantal - Casa Chantal continua a essere il simbolo di una battaglia che va oltre il semplice destino di un edificio: è il nodo di una comunità che si interroga su quale ... Lo riporta giornalelavoce.it

Caso ProMarche, opposizione compatta: “Vanno tutelate le facoltà del consiglio in materia urbanistica” - Il giorno dopo la decisione del Comune di appellare al Consiglio di Stato la sentenza del Tar in favore della ProMarche, arrivano le reazioni politiche alla decisione. Da lanuovariviera.it