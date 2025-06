Casa e affitti pronto il recupero di 3.500 alloggi popolari sfitti | il piano dell’Emilia Romagna

Un nuovo impulso per l’edilizia sociale in Emilia-Romagna: la regione si impegna a recuperare e rigenerare 3.500 alloggi popolari sfitti, trasformandoli in spazi di vita più moderni e sostenibili. Con un investimento di 300 milioni di euro, tra mutui e fondi dedicati, il progetto mira a offrire abitazioni più dignitose e accessibili, migliorando la qualità delle comunità. È un passo decisivo verso un’area più inclusiva e vivibile per tutti.

Bologna, 16 giugno 2025 - La Regione vuole recuperare gli alloggi popolari sfitti e rigenerarli. Su 4.800 immobili in tutto il territorio dell’ Emilia-Romagna, viale Aldo Moro punta a rigenerarne almeno 3.500, portandoli da Edilizia residenziale pubblica (Erp) a Edilizia residenziale sociale (Ers), quindi con canoni di affitto leggermente più alti e nuove graduatorie. Sul piatto ci sono 300 milioni di euro: 200 milioni grazie a un mutuo a tasso agevolato siglato con la Banca Europea degli investimenti, oltre a 100 milioni presi dalle casse della Regione. “Queste risorse saranno finalizzate, da un lato, al recupero degli immobili e, dall’altro, a garantire un ulteriore cuscinetto volto all’efficentamento energetico degli alloggi Erp - spiega Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa e affitti, pronto il recupero di 3.500 alloggi popolari sfitti: il piano dell’Emilia Romagna

