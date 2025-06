casa del combattente occupata dagli abusivi

Una scena di disagio e incuria ha colpito il cuore di Pesaro: la Casa del Combattente, simbolo di memoria storica, è stata occupata abusivamente. Resti di cibo, coperte e un giaciglio improvvisato testimoniano l’occupazione notturna che ha suscitato allarmismo tra cittadini e autorità. Mentre i carabinieri intervengono per ripristinare la legalità, si solleva una domanda: come tutelare un patrimonio così importante?

Resti di cibo, coperte e un giaciglio improvvisato, segni evidenti di un’ occupazione notturna: è quanto ha trovato il custode della Casa del Combattente, in via dell’Arsenale, nel cuore del centro storico di Pesaro. L’allarme è scattato venerdì pomeriggio, quando sono stati avvisati i carabinieri. All’interno dell’edificio, sede dell’associazione, sarebbero passate almeno un paio di persone. Nessuno è stato trovato sul posto al momento dell’intervento, ma i militari hanno provveduto a rimuovere gli oggetti lasciati e a disporre il cambio delle serrature, per evitare nuovi ingressi. Essendo l’edificio una sede associativa e non un domicilio, non si applica il nuovo disegno di legge sulla sicurezza, recentemente approvato, che tutela maggiormente i proprietari in caso di occupazione di abitazioni private. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it