Casa Bianca in corso incontro al G7 Trump-von der Leyen

Nel cuore di un G7 pulsante di decisioni cruciali, Casa Bianca e Bruxelles si confrontano in un bilaterale di grande rilievo. Donald Trump e Ursula von der Leyen si incontrano per discutere questioni chiave, segnando un momento di attenzione internazionale. La diplomazia si fa protagonista, mentre lo scenario globale si prepara a nuove sfide e opportunità. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questo incontro strategico.

Donald Trump è impegnato in un bilaterale con Ursula von der Leyen, su richiesta della presidente della Commissione europea, a margine del G7. Lo rende noto la Casa Bianca.

