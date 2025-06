cartoni e fumetti fiera di successo

La fiera Ascoli Comics & Games ha conquistato il centro storico, attirando migliaia di appassionati di manga e fumetti. Un successo che ha superato ogni aspettativa, grazie a eventi coinvolgenti e cosplay mozzafiato. Giuseppe Morganti, alias Peppe Matrix, esprime entusiasmo per la passione dimostrata dai partecipanti, anche nelle giornate più calde. Un risultato che conferma come questa manifestazione sia ormai un punto di riferimento imprescindibile nel panorama culturale e ludico italiano...

Successo per Ascoli Comics & Games: centro storico preso d’assalto dagli appassionati di manga giapponesi e di fumetti in genere che hanno affollato i vari eventi. Giuseppe Morganti più noto come Peppe Matrix, della Experience Plus: "Siamo davvero soddisfatti, anche domenica nonostante il grande caldo i cosplayer con i loro vestiti bellissimi ma anche ingombranti hanno superato le elevate temperature e offerto uno spettacolo straordinario con il grande successo per il famoso fumettista Mattia De Iulis". La giornata di ieri in effetti si è aperta già alle 10 sotto un sole cocente con l’animazione per bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it