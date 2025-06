Carroponte spaccatimpani | il comitato del Rondò chiede al Comune di far rispettare i limiti

I residenti di Sesto San Giovanni e il Comitato del Rondò tornano a chiedere con fermezza al Comune di far rispettare i limiti acustici imposti, in modo da tutelare la qualità di vita e la salute di tutti. Il crescente impatto di musica ad alto volume e traffico intorno al Carroponte durante l’estate mette a dura prova la pazienza e il benessere della comunità. È ora di agire per ristabilire un equilibrio sostenibile.

Sesto San Giovanni, 16 giugno 2025 – L’impatto acustico, ambientale e di traffico del Carroponte diventa insostenibile per i residenti. Lo dicono i residenti del quartiere e il comitato del Rondò, dopo che è ripartita la nuova stagione estiva dell’arena di via Granelli. Concerti a volume troppo alto e troppa movida. “In orario serale nella zona attorno al Carroponte, in considerazione del fatto che vi sono anche due ospedali, il piano di zonizzazione urbana prevede un limite di decibel di 55 – spiega Ruggiero Lamonaca, portavoce del comitato e abitante del quartiere - A più riprese diversi cittadini hanno effettuato delle misurazioni empiriche, con diverse applicazioni che si occupano di monitorare i decibel. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carroponte spaccatimpani: il comitato del Rondò chiede al Comune di far rispettare i limiti

