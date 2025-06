Carrefour valuta l’uscita dal mercato italiano | futuro incerto per gli ipermercati di Limbiate e Paderno Dugnano

Il panorama della grande distribuzione in Italia sta attraversando una svolta significativa: Carrefour valuta l'ipotesi di lasciare il mercato italiano, gettando un’ombra di incertezza sui supermercati con il marchio francese. I punti di riferimento come gli ipermercati di Limbiate e Paderno Dugnano, fondamentali per molte famiglie, sono ora al centro di un possibile cambiamento che potrebbe rivoluzionare il modo di fare shopping nella nostra zona. La domanda è: cosa riserverà il futuro?

Nella nostra zona, gli ipermercati Carrefour di Limbiate e Paderno Dugnano rappresentano da anni due punti di riferimento per lo shopping di migliaia di famiglie. Allo stesso modo anche i Carrefour market di Saronno, Senago, o i Carrefour Express di Bollate.

Il futuro di Carrefour in Italia appare sempre più incerto, con vendite in calo e perdite significative che spingono il gruppo francese a valutare l'uscita dal mercato.

Il gruppo francese starebbe valutando seriamente una exit strategy e starebbe avendo dei colloqui riservati per liquidare le sue attività.

