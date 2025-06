Carrefour lascia l’Italia | vendite in calo e perdite spingono il gruppo francese verso l’uscita dal mercato

Il futuro di Carrefour in Italia appare sempre più incerto, con vendite in calo e perdite significative che spingono il gruppo francese a valutare l’uscita dal mercato. Tra trattative con Lidl, Esselunga e Conad, il gigante della GDO si trova di fronte a una fase di profonda ristrutturazione, mentre il peso del franchising complicano le strategie di rilancio. Quale sarà il destino di Carrefour nel nostro Paese? Solo il tempo lo dirà.

Carrefour valuta l'uscita dall'Italia: vendite in calo, perdite da 250 milioni e trattative con Lidl, Esselunga e Conad. Ecco lo scenario 2025. Indice. Crisi Carrefour Italia: vendite in picchiata e perdite pesanti. Trattative con i big della GDO: Lidl, Esselunga e Conad in pole position. Il ridimensionamento progressivo di Carrefour in Italia e il peso del franchising. Alexandre Bompard (CEO Carrefour): "Possibili dismissioni selettive". Carrefour lascia l'Italia: prospettive per il mercato GDO italiano. Crisi Carrefour Italia: vendite in picchiata e perdite pesanti. Il gruppo francese Carrefour si prepara a dire addio al mercato italiano.

Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti - L'ombra di un possibile cambio di volto sul mercato della grande distribuzione in Italia si fa sempre più evidente: Carrefour, colosso francese, potrebbe lasciare il nostro Paese, cedendo i propri supermercati a concorrenti come Lidl, Conad ed Esselunga.

