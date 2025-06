Carrarese | Priorità al Mercato per Rinforzare il Reparto Portieri

La Carrarese si prepara a rinforzare il proprio reparto portieri, un tassello fondamentale per ritrovare sicurezza tra i pali. Con Stefano Mazzini come unica garanzia, la società azzurra è determinata a blindare la porta, investendo nel futuro e nella competitività della squadra. La priorità ora è individuare una soluzione affidabile e di qualità , per garantire una copertura solida e ridare tranquillità alla squadra e ai suoi tifosi.

Tornare a blindare una porta che è rimasta sguarnita. Sarà questa una delle inevitabili priorità in chiave mercato per la Carrarese. Al momento, infatti, la società azzurra alla voce portieri si ritrova in casa soltanto Stefano Mazzini che ha ancora un anno di contratto e in questa stagione non ha giocato neanche un minuto finendola come quarta scelta. Gli altri tre estremi difensori, arrivati tutti in prestito, sono tornati alle rispettive destinazioni. Marco Bleve è nuovamente di rientro al suo Lecce che ha conquistato in extremis la permanenza in serie A. A Carrara il ventinovenne nativo di San Cesario ha fatto un'altra ottima annata primeggiando in diverse statistiche del ruolo.