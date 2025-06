Carrara, capolinea infernale. Malore a Monterosso, l’odissea di chi aspetta il bus.

L’estate torrida a Carrara trasforma il capolinea di Monterosso in un inferno a cielo aperto, dove il caldo estremo mette a dura prova i pendolari. Giuseppe Lazzarotti, sindacalista Rsa Filt-Cgil, denuncia con forza: è ora che l’amministrazione intervenga, dotando il piazzale di pensiline e panchine per garantire dignità e sicurezza a chi aspetta il bus sotto il sole cocente. È una questione di civiltà e rispetto.

Carrara, 16 giugno 2025 – Malore per il caldo alla fermata dell'autobus al capolinea di Monterosso. "Quel piazzale è infernale – commenta Giuseppe Lazzarotti, sindacalista Rsa Filt-Cgil –. Più volte abbiamo parlato con l'amministrazione per dotare il piazzale di pensiline adeguate e panchine per la sosta dei passeggeri. Con il caldo di questi giorni, è vergognoso vedere le persone, anche di una certa età, cercare riparo nei pressi della siepe che fa da perimetro alla palazzina dell'Asl. Persone che cercano un po' d'ombra perché in quel piazzale sotto il sole non si può resistere. Ed è pietoso vederle correre quando arriva l'autobus di linea per paura di perderlo.