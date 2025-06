Carrara arrivata in porto la Ocean Viking | a bordo 70 migranti

Alle prime luci del mattino, il porto di Marina di Carrara si è animato con l’arrivo della Ocean Viking della Sos Mediterranee, che ha portato in salvo 70 migranti, tra cui alcuni minori non accompagnati. Un intervento che si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione umanitaria nel Mediterraneo. La nave, già nota ai porti apuani, rinnova il suo impegno di solidarietà e speranza, evidenziando ancora una volta la complessità di questa emergenza.

Carrara, 16 giugno 2025 – È arrivata stamani al porto di Marina di Carrara la nave Ocean Viking della Sos Mediterranee con a bordo 70 migranti. Tra loro anche un paio di minori non accompagnati. La nave è entrata in porto puntuale alle 9, raggiungendo lo scalo apuano dopo aver tratto in salvo nei giorni scorsi 70 migranti nelle acque del Mediterraneo meridionale. Per la Ocean Viking è la terza volta a Marina di Carrara in poco più di tre mesi. Complessivamente invece per lo scalo apuano quello di oggi è il diciottesimo sbarco dal 2023, il quarto del 2025. Le operazioni di accoglienza e le procedure di sbarco sono coordinate dalla Prefettura di Massa-Carrara.

