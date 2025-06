Carol Sudhalter sextet

Immergiti in una serata di pura magia musicale con il Carol Sudhalter Sextet, un ensemble di talentuosi musicisti provenienti da due continenti, uniti per condividere la passione del jazz. Dal fascino degli standards alle creazioni originali, questa formazione promette emozioni uniche e un’atmosfera coinvolgente. E dopo il concerto, una jam session aperta accoglie appassionati e professionisti pronti a lasciarsi trasportare dal ritmo. Non perdere questa imperdibile esperienza musicale!

Sei musicisti dalle molteplici esperienze in due lati dell' oceano, si incontrano amichevolmente al Pentalfa Club per proporre un repertorio di standards jazzistici e brani originali; a seguire una jam session aperta ai musicisti che vorranno unirsi! CAROL SUDHALTER PATRIZIA SCASCITELLI MARCO. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Carol Sudhalter sextet

In questa notizia si parla di: carol - sudhalter - sextet - musicisti

Carol Sudhalter sextet.

Carol Sudhalter - Nativa di Boston ma ormai da oltre trent'anni di stanza a New York, Carol Sudhalter è una grande amica dell'Italia ... allaboutjazz.com scrive