Carol Rama e lo Yoga | un viaggio nel profondo al Museo Accorsi-Ometto

Scopri come l’arte di Carol Rama si intreccia con la spiritualità dello yoga in un evento unico al Museo Accorsi-Ometto. Sabato 21 giugno, alle 10, lasciati guidare da Cecilia Morej in un’esperienza che esplora il profondo legame tra istinto e creatività, celebrando la Giornata Mondiale dello Yoga. Un’occasione speciale per immergersi in un viaggio sensoriale tra arte e benessere, dove l’istinto non mente e il cuore si apre alla scoperta.

Sabato 21 giugno, ore 10 "L’istinto non mente. Quando l’arte incontra lo yoga" in collaborazione con Cecilia Morej. In occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, il Museo Accorsi-Ometto propone una visita guidata alla mostra "Carol Rama. Geniale sregolatezza" abbinata a una pratica di yoga. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Carol Rama e lo Yoga: un viaggio nel profondo al Museo Accorsi-Ometto

In questa notizia si parla di: yoga - carol - rama - museo

Carol Rama e lo Yoga: un viaggio nel profondo al Museo Accorsi-Ometto.

Carol Rama e lo Yoga: un viaggio nel profondo al Museo Accorsi-Ometto - Quando l’arte incontra lo yoga" in collaborazione con Cecilia Morej. Scrive torinotoday.it

Riapre la Casa Museo Carol Rama: nuova gestione, sito e orari - Riapre al pubblico sabato 30 novembre la Casa Museo Carol Rama, in via Napione 15 a Torino, chiusa da nove mesi. Segnala torinotoday.it