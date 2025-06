Carnesecchi Juve rispunta il portiere dell’Atalanta! Il club bergamasco spara alto | svelata la richiesta per la cessione in estate Cifre e dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma, con il nome di Carnesecchi che rispunta come possibile rinforzo tra i pali. Il club bergamasco spara alto, chiedendo cifre importanti per la cessione in estate. Mentre Perin si prepara a salutare, i bianconeri puntano forte sui profili italiani per rinforzare la rosa. La battaglia tra sogni e realtà si fa sempre più avvincente: restate con noi, perché il futuro dei portieri juventini potrebbe ancora riservare sorprese sorprendenti.

Carnesecchi Juve, rispunta il portiere dell’Atalanta. Ultime novità sul fronte portieri in casa bianconera: gli aggiornamenti di mercato. Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Juve anche per quanto riguarda il fronte portieri, con Perin ormai destinato a lasciare i bianconeri. Sul taccuino della dirigenza ci sarebbero ben tre obiettivi dalla Serie A: Caprile del Cagliari (che è in pole position), Provedel della Lazio e Falcone del Lecce. Sullo sfondo c’è l’opzione Carnesecchi, che sarebbe molto più di un vice Di Gregorio, ma è valutato circa 40 milioni di euro dall’Atalanta. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Carnesecchi Juve, rispunta il portiere dell’Atalanta! Il club bergamasco spara alto: svelata la richiesta per la cessione in estate. Cifre e dettagli

In questa notizia si parla di: juve - rispunta - portiere - atalanta

Calciomercato Juve: rispunta la pista che conduce a quell’attaccante! Può arrivare a patto che…Le possibili mosse di Giuntoli - Sul calciomercato della Juve rispunta l’attaccante Mateo Retegui, che potrebbe vestire bianconero in estate, a patto che alcune condizioni si concretizzino.

Juventus e Atalanta, è sfida a tutto campo sul mercato: Koopmeiners, Kalulu e Nico Gonzalez, cosa succede.

Rosa Atalanta 2025-26: chi parte, chi resta, chi arriva - I Percassi e Pagliuca hanno un unico obiettivo: non cambiare il mercato e mantenere la rosa competitiva anche senza Gasperini in panchina. Da msn.com

Juve, Szczesny si riscatta contro l’Atalanta: la bilancia pende in favore del polacco - Ed ecco quindi la settimana che si è appena conclusa. Scrive calciomercato.it