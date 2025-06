Carne sostenibile cosa sta per arrivare sui banconi italiani

Prepariamoci a un nuovo modo di acquistare carne: l’Italia sta per presentare sui banconi il primo standard europeo di certificazione pubblica per la carne sostenibile. Con questa innovazione, i consumatori potranno scegliere prodotti provenienti da allevamenti che rispettano rigorosi principi di sostenibilità ambientale ed etica. A breve, sulle etichette dei nostri supermercati apparirà “Prodotto da allevamenti sostenibili”, un passo deciso verso un consumo più consapevole e responsabile.

L’Italia si prepara a rivoluzionare il mercato della carne bovina con un’innovazione che la pone all’avanguardia in Europa: il nuovo “Standard per la zootecnia da carne sostenibile”, il primo sistema di certificazione pubblica del Vecchio Continente che garantisce la sostenibilità degli allevamenti bovini. A breve, sui banconi refrigerati dei supermercati italiani, apparirà la dicitura “Prodotto da allevamenti sostenibili” sulle etichette di vitellone, scottona e vitello a carne bianca. Un traguardo storico che certifica ufficialmente ciò che gli allevatori italiani sostengono da tempo: i nostri allevamenti sono già a un livello superiore rispetto al resto d’Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carne "sostenibile", cosa sta per arrivare sui banconi italiani

