Carlton Myers e Sasha Danilovi? sono i grandi protagonisti della nuova campagna di brand di Macron

Carlton Myers e Sasha Danilovi sono i protagonisti della nuova campagna di Macron, un richiamo potente all’importanza della collaborazione e del talento condiviso. Con il loro esempio, il brand italiano ribadisce che il vero successo nasce dall’unità e dalla passione di una squadra. “Ci sono diversi modi per essere leader, ma uno solo per essere squadra”: Macron ci invita a riscoprire il valore del collettivo come chiave per raggiungere grandi traguardi.

Bologna, 30 maggio 2025 – "Ci sono diversi modi per essere leader, ma uno solo per essere squadra". Si chiude con questa frase uno dei contenuti della campagna di brand che Macron, marchio italiano sempre più ambasciatore dello spirito di squadra come strumento fondamentale per diventare la.

? Il brand bolognese di sportswear Macron ha riunito sulla panchina di uno spogliatoio due icone della Basket City degli anni Novanta e primi Duemila: #CarltonMyers e #SashaDanilovic. Si tratta della campagna “Always about them” dove i due campi Vai su Facebook

