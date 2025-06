Carlos Alcaraz | Non ho un vantaggio mentale su Sinner tornerà più forte e a Wimbledon sa esaltarsi

Dopo aver celebrato il suo secondo Roland Garros, Carlos Alcaraz si prepara a brillare anche sul prato di Londra al Queen’s, un passaggio cruciale verso Wimbledon. Nonostante le sfide mentali e la pressione di affrontare avversari come Sinner, l’iberico si mostra determinato a riprendere il ritmo e dimostrare di essere il vero protagonista di questa stagione sui prati. La sua forza mentale e il talento sono pronti a scrivere nuove pagine di storia, e il torneo di Londra potrebbe essere il trampolino di lancio perfetto.

Staccata la spina per qualche giorno, festeggiando con i propri amici a Ibiza il suo secondo Roland Garros consecutivo, Carlos Alcaraz torna in campo per affrontare il celebre torneo del Queen’s. Sull’erba di Londra il n.2 del mondo è pronto per riprendere le corsa, in vista dell’evento clou della stagione sui prati, Wimbledon. Impossibile però mettersi alle spalle quanto accaduto nella finale a Parigi: una vittoria in rimonta contro Jannik Sinner (n.1 del ranking), sotto di due set, cancellando tre match-point e imponendosi al super tie-break, in un confronto di altissimo livello. “ Ho rivisto spesso alcuni video della finale, ho parlato coi miei amici di quello che è successo, ma è ancora difficile per me credere di aver vinto quella partita: mi sembra impossibile “, ha dichiarato in conferenza stampa Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Non ho un vantaggio mentale su Sinner, tornerà più forte e a Wimbledon sa esaltarsi”

In questa notizia si parla di: carlos - alcaraz - sinner - wimbledon

Carlos Alcaraz: “Musetti era nervoso, ne ho approfittato. Giocare in casa può essere uno svantaggio” - Carlos Alcaraz ha trionfato nella semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo Lorenzo Musetti in due set sul campo del Foro Italico.

Una settimana non basta per smaltire la delusione della finale del Roland Garros persa con Carlos Alcaraz, ma Jannik Sinner è già pronto a riprendere in mano la racchetta in vista della possibile rivincita con lo spagnolo a Wimbledon. #ANSA Vai su Facebook

TUTTI I PRECEDENTI TRA QUESTI DUE FENOMENI Tutti i precedenti tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che dopo la vittoria al Roland Garros conduce 8-4 Masters 1000 di Parigi, 2021 Wimbledon, 2? Vai su X

Alcaraz: Non ho parlato con Sinner dopo la finale di Parigi, immagino tutto il male; Alcaraz: Sinner a Wimbledon sarà agguerrito. Parigi? Ancora non ci credo...; Carlos Alcaraz sa che Jannik Sinner tornerà più forte di prima.

Sinner può vincere Wimbledon? Punti di forza e punti deboli sull'erba, ecco come può battere Alcaraz - Jannik Sinner prova a lasciarsi alle spalle la cocente delusione di Parigi e punta Wimbledon, lo Slam londinese che non ha ancora mai vinto in carriera e ... Scrive msn.com

Carlos Alcaraz: "Mi sembra ancora impossibile aver vinto a Parigi. Sinner? Tornerà più forte, è il favorito a Wimbledon" - Arrivato a Londra per giocare sull'erba del Queen's in vista di Wimbledon, Carlos Alcaraz torna a parlare della vittoria al Roland Garros: "E' ancora d ... Come scrive eurosport.it