Carlo d’Inghilterra è passaggio di consegne al figlio William al Trooping the Colour

Il gesto di Re Carlo durante il Trooping the Colour ha segnato un momento storico e carico di significato: accanto al figlio William sul balcone di Buckingham Palace, simbolo di continuità e speranza. In un contesto di crescenti preoccupazioni sulla salute del sovrano, questa prima apparizione ufficiale rappresenta un passaggio di testimone che va oltre le parole, riflettendo l’eredità e il futuro incerto della monarchia britannica.

Un gesto simbolico che vale più di mille parole. Re Carlo ha voluto accanto a sé il principe William sul balcone di Buckingham Palace, durante il Trooping the Colour. Una prima volta assoluta, che ha il sapore di un passaggio di consegne, mentre le voci sulla salute del sovrano si fanno sempre più cupe. “Il sovrano non morirà di cancro, ma con il cancro”, scrivono i tabloid inglesi e americani, citando fonti mediche che parlano di una malattia non più curabile. E se la royal family cerca di mantenere un’immagine di stabilità, l’immagine del re con il suo erede al fianco sembra dire al mondo che il futuro è già iniziato. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Carlo d’Inghilterra, è passaggio di consegne al figlio William al Trooping the Colour

