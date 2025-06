Carlo Cracco arriva a Roma dove e quando aprirà il ristorante nella Capitale | l'annuncio

L'attesa è finita: Carlo Cracco sbarca a Roma con un nuovo esclusivo ristorante, in collaborazione con l'hotel Corinthia, nel cuore di piazza del Parlamento. L'apertura, prevista tra fine 2025 e inizio 2026, promette di rivoluzionare la scena gastronomica romana con piatti romani reinterpretati in chiave moderna. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità di questa imperdibile apertura che segnerà un nuovo capitolo della cucina capitolina. Continua a leggere.

Attesa per l'apertura a Roma del nuovo ristornate dello chef Carlo Cracco. La sede romana sarà in collaborazione con l'hotel di lusso Corinthia e inaugurerà tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 in piazza del Parlamento. Ignoto il menù ufficiale dello chef stellato, che rileva solo la presenza di piatti romani rivisitati nella sua visione di cucina moderna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carlo - cracco - roma - arriva

Juventus, icona calling: a tu per tu con Chicco Cerea e Carlo Cracco. Evento speciale all’Allianz Stadium. Il comunicato e tutti i dettagli - Juventus e gastronomia si incontrano in un evento unico: "Juventus Icona Calling". Venerdì 9 maggio 2025, l'Allianz Stadium accoglierà Chicco Cerea e Carlo Cracco per una serata indimenticabile.

Carlo Cracco arriva a Roma: “Mi fermerò qui per un bel po’. Nel mio menu super colazioni e carciofi” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/16/news/carlo_cracco_roma_hotel_corinthia-424671747/?rss&ref=twhl… Vai su X

BOMBA GOURMET A ROMA: Carlo Cracco apre il suo nuovo ristorante nella Capitale! È ufficiale: Carlo Cracco sbarca a Roma con un nuovo ristorante da sogno, e l’attesa è alle stelle! Dopo aver conquistato Milano e i riflettori della TV con MasterChef Vai su Facebook

Carlo Cracco arriva a Roma, dove e quando aprirà il ristorante nella Capitale: l’annuncio; Carlo Cracco arriva a Roma: “Mi fermerò qui per un bel po’. Nel mio menu super colazioni e carciofi”; Carlo Cracco arriva a Roma: Mi fermerò qui per un bel po'. Nel mio menu super colazioni e carciofi.

Carlo Cracco arriva a Roma, dove e quando aprirà il ristorante nella Capitale: l’annuncio - Dopo l'annuncio mesi fa, l'apertura del suo ristorante romano è sempre più imminente e attesa tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Segnala fanpage.it

Carlo Cracco arriva a Roma: “Mi fermerò qui per un bel po’. Nel mio menu super colazioni e carciofi” - Il ristorante dello chef aprirà nell’hotel Corinthia in piazza del Parlamento: “All’inizio abiterò in albergo, poi vedrò una ... roma.repubblica.it scrive