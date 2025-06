Carlo Conti | Ognuno si fa il proprio palinsesto ma Sanremo mette insieme tutti i gusti

Carlo Conti ci invita a riflettere su come Sanremo riesca ancora a unire le famiglie, superando le divergenze di gusti e preferenze televisive. In un’epoca in cui ogni membro si fa il proprio palinsesto, il Festival si conferma come il grande collante, un’occasione di condivisione e emozioni condivise. Ma quale è il segreto di questa magia che fa sì che tutti, insieme, si siedano sul divano?

(Adnkronos) – "Qual è il segreto per puntare ancora sulla famiglia e immaginarla sul divano guardando insieme la televisione?". Con questa domanda Carlo Conti mette in luce la forza aggregante del festival di Sanremo in un contesto in cui è sempre più difficile mettere d'accordo di fronte allo schermo i vari gusti familiari. Lo fa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leonardo Pieraccioni mette le mani avanti su Sanremo 2026: “Non ci vo’, Carlo Conti lo sa. Vuole che dica la put*anata in diretta così mi sfotte per sei anni”. Vai su Facebook

