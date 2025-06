Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano 13 anni di matrimonio la dedica romantica | Voglio invecchiare con te

Carlo Conti e Francesca Vaccaro celebrano 13 anni di un amore che dura nel tempo. Con dolci parole condivise sui social, testimoniano come la loro complicità sia il segreto di una relazione duratura e autentica. Lei ha scritto: "Tutto ciò che voglio è invecchiare con te", un messaggio che racchiude desideri e speranze per un futuro ancora più radioso insieme. Continua a leggere per scoprire come questa coppia speciale affronta il tempo e la vita a due.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono dedicati parole d'amore sui loro profili Instagram in occasione del loro anniversario di matrimonio. 13 anni fa si sposavano e sui social hanno celebrato i loro sentimenti. Lei gli ha scritto: "Tutto ciò che voglio è invecchiare con te". 🔗 Leggi su Fanpage.it

