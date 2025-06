Carlo Ancelotti festeggia 66 anni | dalla Reggiana al Brasile un viaggio tra calcio e aneddoti

Carlo Ancelotti, il reggiolese che ha conquistato il mondo del calcio, compie 66 anni tra successi e ricordi indimenticabili. Dalla Reggiana al Brasile, la sua vita è un affascinante viaggio tra trionfi, aneddoti e passioni, come il sogno mai realizzato di indossare la maglia granata. La carriera di quest’uomo incredibile dimostra che il talento e la determinazione possono portare oltre ogni confine, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di molti.

Il reggiolese Carlo Ancelotti ha festeggiato i 66 anni al ritmo di samba sulla panchina del Brasile e guarda con fiducia alla qualificazione Mondiale. La sua lunga avventura di mister di successo, e ancor prima di calciatore, restituisce curiosi aneddoti correlati alla terra d‚Äôorigine. Come quello che svela quando avrebbe potuto indossare la maglia granata. Ma la carriera √® stata andata diversamente, con Reggio a fare da scenario solo per un‚Äôannata. E in veste allenatore, anzich√© di giocatore. Un balzo temporale, ecco i primi anni ‚Äė70. Ancelotti √® adolescente, gioca nelle giovanili del Reggiolo, presidente del sodalizio √® Gianfranco Morini, imprenditore del settore tessile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it