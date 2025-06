Carlo Acutis quanto costa la reliquia del nuovo santo

Il giovane e amato Carlo Acutis continua a catturare l’attenzione non solo con la sua spiritualità, ma anche con iniziative che sollevano dilemmi etici. Recentemente, le sue reliquie sono diventate oggetto di mercato online, raggiungendo cifre sorprendenti come 2.110 euro per alcuni capelli. Questa tendenza suscita discussioni profonde sulla sacralità e il rispetto verso i santi. Ma quale è il vero valore di una reliquia del nuovo santo?

Il futuro san Carlo Acutis, molto amato soprattutto dagli adolescenti, ha raggiunto un altro record, purtroppo in negativo: al momento sembra che le sue reliquie in vendita online siano tra le più richieste. Nei mesi scorsi un annuncio pubblicato su eBay come “ex capillis con certificato” – alcuni capelli attribuiti appunto al giovanissimo Carlo, morto a 15 anni - era finito con l’aggiudicazione all’asta di 2.110 euro dopo 17 offerte. Il fatto è stato denunciato da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e vescovo di Foligno, in seguito ad un servizio del Corriere dell’Umbria nel quale si raccontava proprio di questa sfrenata compravendita di reliquie - di incerta provenienza e veridicità – legate a Carlo Acutis. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlo Acutis, quanto costa la reliquia del nuovo santo

In questa notizia si parla di: carlo - acutis - costa - reliquia

Carlo Acutis presto Santo: “Al suo funerale ha fatto il primo miracolo. Sin da bambino aveva visto la propria morte”. Le parole della mamma Antonia Salzano a “Verissimo” - Carlo Acutis, il giovane beatificato e prossimo santo, ha compiuto il primo miracolo durante il suo funerale.

Carlo Acutis morì nel 2006, ad appena 15 anni, per una leucemia fulminante. In marzo la procura di Perugia aveva aperto un'indagine, che ora ha il suo primo indagato, con l'accusa di ricettazione Vai su Facebook

Carlo Acutis, quanto costa la reliquia del nuovo santo | .it; Non solo Acutis, viaggio nel mercato online delle reliquie, dal vestito di Santa Teresa alle spine della corona di Cristo; Carlo Acutis sarà santo, il percorso che porterà il patrono di internet alla venerazione universale.

Esposta la reliquia. Benedetto a Santa Croce il ritratto di Carlo Acutis: dono di Afrune - Proprio nel giorno in cui Papa Leone XIV ha stabilito la data della canonizzazione del Beato Carlo Acutis, che avverrà il prossimo 7 settembre in Vatic ... Da portalecce.it