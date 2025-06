Carlito rivela | Triple H non ha mai apprezzato il mio personaggio

Carlito, ex campione Intercontinentale, ha recentemente svelato un retroscena sorprendente sulla sua carriera WWE. Durante un’intervista a Busted Open Radio del 16 giugno, ha rivelato che Triple H, il potente Chief Content Officer, non ha mai apprezzato il suo personaggio. Con coraggio e determinazione, Carlito ha preso in mano la sua carriera, autogestendo la sua creatività nel Judgment Day e andando avanti nonostante le difficoltà . La sua storia è un esempio di resilienza e passione nel mondo del wrestling.

Carlito ha parlato apertamente del suo rapporto con Triple H durante un'intervista del 16 giugno a Busted Open Radio, rivelando che il Chief Content Officer della WWE non è mai stato un fan del suo personaggio. L'autogestione creativa nel Judgment Day. L'ex campione Intercontinentale ha spiegato di aver preso in mano la situazione quando si è reso conto che non avrebbe ricevuto una spinta creativa importante. Durante il suo periodo con il Judgment Day, Carlito ha deciso di inserire elementi comici nelle sue apparizioni, creandosi uno spazio tutto suo all'interno della faction: "L'ho orchestrato io.

