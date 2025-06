Caritas oltre 5,6 milioni di poveri assoluti in Italia

In Italia, oltre 5,6 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta, un dato allarmante che rivela le sfide sociali del nostro Paese. Secondo il recente rapporto della Caritas, circa un italiano su 10 fatica a soddisfare i bisogni fondamentali per una vita dignitosa. La realtà ci invita a riflettere e a intervenire concretamente per cambiare questa situazione.

Sono oltre 5 milioni e 600 mila i poveri assoluti in Italia. Secondo l’ultimo rapporto della Caritas circa un italiano su 10 non riesce a soddisfare i bisogni fondamentali per una vita minima dignitosa. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caritas, oltre 5,6 milioni di poveri assoluti in Italia

In questa notizia si parla di: caritas - oltre - milioni - poveri

Cortona, oltre 200 partecipanti alla cena di beneficenza pro Caritas - Una serata di grande cuore e generosità ha animato Fratticciola, con oltre 200 partecipanti alla cena di beneficenza a favore della Caritas locale.

#Caritas: oltre 5,6 milioni i #poveri assoluti in Italia (2.217.000 famiglie che non dispongono di risorse per accedere a beni e servizi essenziali, come alimentazione adeguata, abbigliamento o abitazione). Italia 7a in Europa per persone a rischio povertà o es Vai su X

Presentato a Perugia il X Rapporto Caritas diocesana “Povertà e Risorse”. Seppur in maniera lieve i poveri continuano ad aumentare. Seppur in maniera lieve continua ad aumentare la povertà. Sensibile rilievo della povertà “cronica”. “In questi dieci anni abbi Vai su Facebook

Caritas: In Italia oltre 5,6 milioni di poveri assoluti, il 9,7% della popolazione; Caritas, oltre 5,6 milioni di poveri assoluti in Italia; Caritas, sempre più poveri in Italia, l’aumento maggiore delle richieste di aiuto al Nord, +77%.

Caritas: "In Italia oltre 5,6 milioni di poveri assoluti, il 9,7% della popolazione" - Sono oltre 5,6 milioni i poveri assoluti in Italia, "per un totale di 2 milioni e 217mila famiglie che non dispongono delle risorse necessarie per una vita dignitosa, impossibilitati cioè ad accedere ... Come scrive msn.com

Povertà: Caritas, in Italia oltre 5,6 milioni poveri assoluti, 9,7% popolazione - Lo si legge nel terzo report statistico nazionale 2025 di Caritas Italia. Segnala msn.com