Caritas | in Italia è emergenza povertà Molti rinunciano a curarsi

L’Italia affronta un’emergenza silenziosa che colpisce le famiglie più vulnerabili: la povertà. In poco più di dieci anni, le famiglie in difficoltà sono aumentate del 50%, con un’età media di 47 anni tra coloro che chiedono aiuto. Questa realtà spinge molti a rinunciare alle cure essenziali, aggravando una crisi sociale ormai evidente. È il momento di agire e di conoscere da vicino questa drammatica situazione.

L’emergenza povertà anche in Italia. Le famiglie in difficoltà sono aumentate di oltre la metà in un decennio. L’età media di chi ha chiesto aiuto è di 47 anni. Una difficoltà che spinge in molti a rinunciare a curarsi. Servizi di Pierluigi Vito e Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caritas: in Italia è emergenza povertà. Molti rinunciano a curarsi

