Caritas Conte | sulla povertà è disastro targato Meloni

Giuseppe Conte non risparmia critiche feroci alla gestione di Meloni, definendo il suo governo un vero e proprio “disastro targato”. Con dati allarmanti sulla povertà diffusi dalla Caritas e costi crescenti per i cittadini, l’ex premier mette in luce le conseguenze di scelte politiche contestate. La situazione richiede attenzione e impegno, perché il futuro di chi è più vulnerabile non può essere ignorato: è ora di cambiare rotta.

Roma, 16 giu. (askanews) – “Il disastro targato ‘Meloni'”: è questo il titolo del post social pubblicato al leader del Moviment 5 stelle, Giuseppe Conte, a commento dei dati diffusi dalla Caritas sulla povertà in Italia. “Dopo il boomerang del taglio del cuneo fiscale che ha aumentato le tasse ai lavoratori per 370 milioni di euro, dopo il ‘blocco navale immaginario’ che ha fatto crescere del 40% gli sbarchi a maggio e il decreto flop sulle liste d’attesa con l’impennata del numero di persone che rinunciano alle cure, ecco il successone del Governo – ha proseguito l’ex premier – su povertà e stipendi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: caritas - conte - povertà - disastro

