Caritas aumentano soprattutto al Nord le persone in cerca di assistenza Il 23,5% ha un lavoro ma non basta

In Italia, sempre più persone si rivolgono ai centri Caritas per ricevere assistenza, con un incremento del 3% nel 2024 rispetto all’anno precedente. I dati evidenziano un aumento significativo, soprattutto al Nord, dove le richieste sono cresciute del 77%. Nonostante lavorino, molte di queste famiglie faticano a far fronte alle spese quotidiane, dimostrando che il bisogno di solidarietà e supporto è più urgente che mai. L’aiuto raggiunge molte famiglie e, nel complesso, circa il 12% di...

Aumentano le persone che si rivolgono ai centri Caritas italiani per ricevere aiuto ed assistenza. Come si legge nel rapporto dell’associazione, n el 2024 sono state quasi 278mila, il 3% in più del 2024 e ben il 62% in più rispetto a dieci anni fa. I territori con l’aumento più marcato delle richieste sono quelli del Nord Italia (+77%), seguiti da quelli del Mezzogiorno (+64,7%). L’aiuto raggiunge molte famiglie e, nel complesso, circa il 12% di quelle in povertà assoluta (che nel complesso sono 5,7 milioni di individui ). Crescono le situazioni di povertà intermittente o di lunga durata. Allarmante è l’aumento dei casi di cronicità: oltre un assistito su quattro (26,7%) vive in una condizione di disagio stabile e prolungato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caritas, aumentano, soprattutto al Nord, le persone in cerca di assistenza. Il 23,5% ha un lavoro ma non basta

