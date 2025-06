Cari cittadini andate via di là L’annuncio di Israele agli abitanti di Teheran

Cari cittadini, è importante rimanere informati sugli sviluppi della crisi tra Israele e Iran, un conflitto che sta rapidamente intensificandosi con ripercussioni globali. Le tensioni attuali, segnate da una comunicazione decisa di Teheran di non voler negoziare un cessate il fuoco, evidenziano la complessità di questa delicata situazione. È fondamentale monitorare gli aggiornamenti e agire con responsabilità per proteggere la sicurezza di tutti.

La crisi tra Israele e Iran continua a evolversi in maniera drammatica, con conseguenze sempre più gravi e inquietanti non solo per la regione mediorientale, ma per gli equilibri internazionali. Nelle ultime ore, un nuovo elemento ha ulteriormente aggravato la tensione: Teheran ha fatto sapere attraverso fonti diplomatiche che non intende trattare alcun cessate il fuoco mentre è ancora sotto attacco. Un messaggio chiaro e diretto, rivolto al Qatar e all’Oman, tradizionali mediatori della diplomazia regionale, che al momento non lascia spiragli per una tregua immediata. Solo dopo alcune ore dai primi raid israeliani su obiettivi militari in Iran, fonti dell’intelligence e media internazionali hanno confermato che la Guida Suprema della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, è stata evacuata e trasferita in un bunker sotterraneo situato a Lavizan, quartiere strategico nel nord-est di Teheran. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

