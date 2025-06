Cardiologi e diabetologi uniti per prevenire e curare | al via le Giornate cardio metaboliche reggine

Cardiologi e diabetologi si uniscono per affrontare con forza le sfide delle patologie cardio-metaboliche, dando il via alle Giornate Cardio Metaboliche Reggine. Un’occasione imperdibile di cultura e formazione che sottolinea l’importanza di un approccio integrato e centrato sull’ammalato. Perseveranza, impegno e tenacia sono stati, nel tempo, le componenti fondamentali di una battaglia condivisa per salvaguardare la vita e migliorare la salute di tutti.

Cultura e formazione della classe medica e degli operatori sanitari che, nel rispetto della centralitĂ dell’ammalato, si impegnano giornalmente a perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica. Perseveranza, impegno e tenacia sono stati, nel tempo, le componenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Cardiologi e diabetologi uniti per prevenire e curare: al via le Giornate cardio metaboliche reggine

In questa notizia si parla di: cardiologi - diabetologi - uniti - prevenire

Cardiologi e diabetologi uniti per prevenire e curare: al via le Giornate cardio metaboliche reggine; Giornate cardiometaboliche Reggine, si parte.