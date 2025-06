Carceri sovraffollate e senza servizi | fari accesi sulla casa circondariale di Petrusa

La situazione nelle carceri siciliane, in particolare a Petrusa e Agrigento, solleva serie preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani. La denuncia dell'associazione Luca Coscioni evidenzia strutture sovraffollate, carenti di servizi essenziali e con condizioni sanitarie compromesse. √ą urgente intervenire per garantire dignit√† e sicurezza alle persone recluse, affinch√© le istituzioni si facciano portavoce di una reale trasformazione del sistema penitenziario.

Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento, struttura sovraffollata,¬†priva di servizi e senza chiarezza sulle condizioni sanitarie delle persone recluse.¬†A denunciarlo¬†in un dossier √®¬†l'associazione Luca Coscioni, che ha analizzato la situazione delle strutture penitenziarie in Sicilia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ¬© Agrigentonotizie.it - Carceri sovraffollate e senza servizi: fari accesi sulla casa circondariale di Petrusa

La casa circondariale di San Vittore, a Milano, √® il carcere con il pi√Ļ alto tasso di sovraffollamento in Italia Vai su Facebook

