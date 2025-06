Carceri italiane nel caos tra caldo estremo e sovraffollamento | un indulto di 2 anni è la soluzione

Le carceri italiane sono nel caos, tra caldo estremo e sovraffollamento cronico che peggiora di anno in anno. La proposta di un indulto di due anni potrebbe rappresentare l’unica via d’uscita per alleviare le condizioni disumane in cui versano migliaia di detenuti. È il momento di agire: solo così si potrà restituire dignità e speranza alle strutture penitenziarie del nostro paese.

Le carceri italiane, già al collasso per sovraffollamento cronico, stanno affrontando un'altra estate di caldo insopportabile e condizioni disumane. A due anni di distanza dagli appelli inascoltati del Garante umbro Giuseppe Caforio, nulla è cambiato. Le celle restano piene oltre ogni limite e, con le temperature che superano i 45?°C, la situazione è diventata insostenibile.

